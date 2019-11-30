Зеленский хочет встретиться со студентами, которых ночью 30 ноября 2013 года на Майдане избили "беркутовцы"

Президент напомнил, что шесть лет назад жестокое избиение студентов в центре Киева всколыхнуло все общество.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе намерен встретиться с участниками акции, которых в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве избили "беркутовцы".

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Глава государства напомнил, что шесть лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество.

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"Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - отметил президент.

Он добавил, что те студенты "были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи".

"Сегодня мы почти не вспоминаем имена непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?", - спросил президент.

В связи с этим глава государства заявил, что на следующей неделе "очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года".

Как известно, в конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста.

21 ноября 2013 года Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Незалежности в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы "Беркута" избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, продолжавшиеся с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.