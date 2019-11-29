В Украине впервые за годы независимости начата настоящая реформа прокуратуры – Зеленский

Президент выразил уверенность, что после переаттестации прокуроров страна получит справедливую, ориентированную на общество прокуратуру.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине впервые за годы независимости начата настоящая реформа прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сообщил выступая в Генеральной прокуратуре Украины накануне Дня работников прокуратуры.

Президент выразил уверенность, что после переаттестации прокуроров страна получит справедливую, ориентированную на общество прокуратуру, которая будет примером для других органов правопорядка.

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Зеленский констатировал, что до сих пор слово «прокурор» в Украине ассоциировалось не с верховенством права и законности, а с дорогими автомобилями, виллами, яхтами и драгоценностями.

«Стратегическая задача генерального прокурора и его команды - изменить это раз и навсегда. Уверен, что вам это по силам. Этот процесс уже начат. По моему личному мнению, впервые за время независимости происходит не имитация реформ, а действительно реальные изменения, касающиеся всех уровней прокуратуры», - сказал президент.

Он отметил, что прокуроры уже преодолели два этапа аттестации и подтвердили свои профессиональные способности и навыки.

«Я искренне желаю каждому из вас достойно пройти завершающий этап аттестации и доказать свою добропорядочность, профессиональную компетентность и этику. И тогда Украина получит наконец справедливую, ориентированную на общество прокуратуру, которая будет примером для всех остальных органов правопорядка», - подчеркнул Зеленский.

Еще одним приоритетом в работе прокуроров глава государства назвал борьбу с коррупцией. «Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности. Будьте уверены - я как президент Украины являюсь вашим союзником в этой нелегкой борьбе», - отметил Зеленский.

Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником, президент добавил, что у них впереди еще много тяжелой ответственной работы, поэтому пожелал прокурорам «сил, воли и несокрушимости духа».

Со своей стороны генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что сейчас наблюдается рост уровня доверия к органам прокуратуры.

«Но я верю, что в ближайшее время, возможно, через год мы сможем похвастаться перед всем украинским народом совершенно другой прокуратурой и совершенно другими прокурорами, людьми с другими ценностями», - резюмировал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры Украины.

Законом предусмотрено, что прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, лишь в случае успешного прохождения ими аттестации.