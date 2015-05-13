Польша усилит контроль за трудоустройством иностранцев

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Агнешка Голиас.

"42% всех неправомерно полученных в 2014 году виз составляли документы, оформленные по заявкам в рамках упрощенного трудоустройства", - отметила она, комментируя подписанный вчера новый договор о сотрудничестве пограничников с инспекцией.

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Представитель ведомства подчеркнула, что упрощенную систему трудоустройства активно используют преступники, которые продают заявки на работу для тех, кто хочет получить польскую визу.

По данным пограничников, недавно была разоблачена преступная группа, которая оформила около 800 фальшивых приглашений на работу в Польшу. Подобные случаи также происходили в прошлом году, когда пограничникам удалось задержать преступников, которые официально не регистрировали заявки на трудоустройство, а ставили фальшивые печати на официальных бланках и продавали их за 100-150 евро.

"Ежегодно мы имеем дело с использованием процедур, созданных для облегчения трудоустройства, для преступной деятельности", - отметила Голиас.

Она добавила, что соглашение между Пограничной службой и инспекцией по труду подписано с целью согласования вопросов совместных проверок легальности трудоустройства иностранцев, совершенствования методов проведения таких инспекций и повышения профессионального уровня работников обоих ведомств.

Согласно данным пограничников, за первые три месяца этого года за нелегальное пересечение польской границы или нарушение правил пребывания в Польше задержаны почти 900 граждан Украины, по сравнению с около 500 за первый квартал прошлого года.

За весь 2014 год польские пограничники задержали около 2500 граждан Украины, что почти на 1000 больше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, сегодня польская газета Rzeczpospolita написала, что Польша теряет контроль над трудоустройством иностранцев из восточных стран-соседей в рамках упрощенной системы, которой чаще всего пользуются граждане Украины.

В прошлом году польские работодатели зарегистрировали для украинцев рекордные 373 тыс. заявок на работу, что на 70% больше, чем в 2013 году.