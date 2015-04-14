Польские пограничники назвали способ не пустить в страну мотопробег путинских байкеров

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Рафал Тжасковский, сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.

"Пока организаторы мотопробега не обращались за польскими визами, однако они могут просить визы других государств Шенгена", - отметил он.

Однако, по его словам, если возникнут сомнения относительно безопасности такого мотопробега, то пограничная служба примет соответствующее решение.

"Решение о не допуске кого-то из членов пробега на территорию Польши может будет принято, если пограничники обнаружат, что кто-то из "Ночных волков", скажем, находится под воздействием алкоголя", - сказал Тжасковский.

Кроме того, лично он выступил против проезда по территории Польши тех, кто называет поляков-оппонентов мотопробега "потомками надзирателей в нацистских лагерях".

Читайте такжеПоляки выступили против пробега путинских байкеров в их странеРанее лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов, известный как "Хирург" назвал противников идеи их мотопробега потомками полицаев и надсмотрщиков в нацистских концлагерях, а также заявил, что не отказывается от идеи пробега.

Напомним, ранее сообщалось, что мотопробег байкеров клуба "Ночные волки", якобы посвященный "70-летию победы над нацизмом", вызвал протест среди граждан Польши, по территории которой намерены проехать мотоциклисты.