Выборы на Донбассе могут пройти после стабилизации ситуации на линии соприкосновения

Об этом сказал заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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По его словам, "когда будет отвод тяжелого вооружения и имплементация режима прекращения огня, и тогда ситуация может быть стабилизирована, и мы можем говорить о подготовке и проведении других пунктов, которые предусмотрены минскими соглашениями".

"Важно, чтобы ситуация в районе линии соприкосновения была стабильной с тем, чтоб честные и свободные выборы в конечном итоге могли состояться", - подчеркнул Александр Хуг.