Рябошапка рассказал, в каком случае будет реагировать на "саботаж судебной реформы" ВСП и Верховным судом

По словам генпрокурора, эти две институции не делают достаточно.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обещает реагировать, если саботаж судебной реформы со стороны Высшего совета правосудия и Верховного суда будет иметь признаки преступления.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Киеве.

"Эти две институции (Верховный суд и Высший совет правосудия – УНИАН) не делают достаточно, чтобы активно начать судебную реформу. Если этот саботаж будет иметь признаки преступления, то мы не будем иметь иного выбора, чем реагировать", - отметил Рябошапка.

Как известно, Рябошапка в интервью проекту Радио Свобода и “Голоса Америки” “Настоящее время” заявил, что судебная система так и осталась “закрытой кастой, где несколько фамилий фактически управляют ею”. “Президент сделал первый шаг, пытаясь перезагрузить орган, который отвечает за отбор и увольнение судей. И сразу мы увидели саботаж со стороны органа, который отвечает за увольнение судей со стороны Высшего совета правосудия. И саботаж со стороны Верховного суда. Я думаю, что здесь нужны еще более радикальные меры. Возможно, надо попробовать общаться с саботажниками в рамках уголовно-процессуального кодекса”, - сказал в интервью Рябошапка.