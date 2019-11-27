Подозрения для Порошенко и Федины: Рябошапка воздержался от анонсов

Генпрокурор пообещал рассказать детали, "когда будет все готово".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил по поводу информации о подготовке представлений о снятии неприкосновенности с народных депутатов от «Европейской солидарности» Петра Порошенко и Софии Федины, что прокуратура не сообщает процессуальных действий.

Читайте такжеСуд разрешил ГБР получить доступ к данным паспортов ПорошенкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готовит ли он на следующую неделю какие-то представления в Регламентный комитет Верховной Рады, в частности в контексте информации о подготовке представлений на Порошенко и Федину.

«Мы же говорили, что мы не анонсируем процессуальных действий. Когда будет все готово, тогда мы скажем», – отметил генпрокурор.

На уточнение, получила ли прокуратура соответствующие документы от Государственного бюро расследований, Рябошапка сказал: «Да, мы получили. Мы уже об этом говорили».

Как сообщал УНИАН, 18 ноября ГБР направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении экс-президенту Порошенко по делу в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проекты сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Федины.