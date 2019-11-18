ГБР подготовило подозрение и представление на снятие неприкосновенности с Порошенко

Соответствующие проекты направлены в Генеральную прокуратуру.

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генеральную прокуратуру (ГПУ) проект сообщения о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Читайте такжеСуд разрешил ГБР проверить доходы Порошенко за последние 5 летКак говорится в сообщении на Facebook-странице ГБР, «проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года».

«В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 109 и ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в ГБР.

Кроме того, отмечается, что следователи бюро направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам директора ГБР Романа Трубы, Порошенко фигурирует в 13 уголовных производствах и уже 15 раз не являлся на допросы к следователю.