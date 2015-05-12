Шкиряк: кандидатура на должность председателя ГСЧС уже есть
18:04, 12 мая 2015Политика
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Бывший исполняющий обязанности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Зорян Шкиряк заявил, что кандидатура на должность председателя ГСЧС уже есть.
Шкиряк сообщил, что кандидат на должность председателя ГСЧС уже есть / Фото УНИАН
"Пора дать дорогу профессионалам. У нас есть кандидатура человека, который будет достойным этой должности", – заявил он, однако не уточнил, о ком идет речь, сообщает радио "Свобода".
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Исполняющий обязанности председателя ГСЧС Зорян Шкиряк сообщил, что подал заявление об отставке.
После эвакуации украинцев из Непала, которая началась 30 апреля и закончилась 7 мая, Зорян Шкиряк заявлял о готовностиуйти в отставку. В то же время тогда он отметил, что не видит своих ошибок в организации эвакуации украинцев из Непала.
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