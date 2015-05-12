Шкиряк: кандидатура на должность председателя ГСЧС уже есть

"Пора дать дорогу профессионалам. У нас есть кандидатура человека, который будет достойным этой должности", – заявил он, однако не уточнил, о ком идет речь, сообщает радио "Свобода".

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Исполняющий обязанности председателя ГСЧС Зорян Шкиряк сообщил, что подал заявление об отставке.

После эвакуации украинцев из Непала, которая началась 30 апреля и закончилась 7 мая, Зорян Шкиряк заявлял о готовностиуйти в отставку. В то же время тогда он отметил, что не видит своих ошибок в организации эвакуации украинцев из Непала.