Зорян Шкиряк подал в отставку с должности и.о. председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«На этом этапе моя миссия здесь (в ГСЧС - УНИАН) завершена», - сказал Шкиряк.

«Я обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с заявлением об увольнении меня с должности временного исполняющего обязанности председателя ГСЧС», - подчеркнул Шкиряк.

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«Пора дать дорогу профессионалам, у нас есть кандидатура человека, который будет достоин этой должности», - добавил он, однако не уточнил, о ком идет речь.

Напомним, ранее стало известно, что Шкиряк взял с собой Храмову, которую называют его гражданской женой, якобы для участия в спасательной операции украинцев из пострадавшего от землетрясения Непала. Шкиряк объяснил, что Храмова участвовала в операции как волонтер и человек, знающий восточные практики. Также в сети появились фотографии "отдыха" Шкиряка на взлетной полосе.

Справка УНИАН. 25 марта правительство назначило Шкиряка на должность и.о. председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В тот же день Кабмин уволил с должностей главу ГСЧС Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого. Им инкриминируют организацию преступных схем по закупке топлива у частных компаний по завышенным ценам.