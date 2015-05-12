Порошенко назвал "парад" в Донецке "брутальным фарсом"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил на встрече в Киеве с министром иностранных дел Норвегии Борге Бренде.

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Президент отметил, что боевики продолжают грубо нарушать обязательства относительно отведения тяжелой техники и артиллерии, прибегают к обстрелам, и даже такому "грубому фарсу", каким стало проведение 9 мая в Донецке военного «парада» с применением запрещенной тяжелой техники. "Мы ожидаем жесткой реакции со стороны международного сообщества", – заявил Порошенко.