Боевики не выводят из Донецка пригнанную к 9 мая "парадную" технику - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель "Информационного сопротивления" народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

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"Техника и вооружения, пригнанные боевиками в Донецк на "парад Победы", из города не выводятся, а рассредоточены и замаскированы в промзоне на северо-восточных и восточных окраинах города", - говорится в сообщении.

По данным Тымчука, в Петровском и Куйбышевском районах Донецка отмечено сосредоточение сразу нескольких подразделений и бронетехники боевиков, главным образом по направлению к Красногоровке (фактически две батальонно-тактические группы – БТГ).

Как сообщал УНИАН, в Донецке члены незаконных вооруженных формирований устроили "парад" военной техники.