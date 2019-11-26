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Зеленский начал официальный визит в Эстонию (видео)

10:53, 26 ноября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / фото REUTERS

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Официальная церемония встречи Зеленского и Елены Зеленской с лидером Эстонского государства в Таллинне транслировалась Офисом президента Украины в Facebook.

Лидеры государств осмотрели строй почетного караула и послушали гимны двух государств.

Также они приветствовали членов официальных делегаций.

Как сообщал УНИАН, в рамках визита в Эстонию запланированы переговоры Зеленского с президентом Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенном Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

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Теги: #Украина и Эстония#Владимир Зеленский#Елена Зеленская