Зеленский начал официальный визит в Эстонию (видео)
10:53, 26 ноября 2019Политика
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В Таллинне началась встреча президентов Украины и Эстонии.
Владимир Зеленский / фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику.
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Официальная церемония встречи Зеленского и Елены Зеленской с лидером Эстонского государства в Таллинне транслировалась Офисом президента Украины в Facebook.
Лидеры государств осмотрели строй почетного караула и послушали гимны двух государств.
Также они приветствовали членов официальных делегаций.
Как сообщал УНИАН, в рамках визита в Эстонию запланированы переговоры Зеленского с президентом Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенном Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
В Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.
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