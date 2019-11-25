На выборах в Гонконге лидирует оппозиция

Явка на местных выборах была рекордно высокой.

На местных выборах в Гонконге, по предварительным данным, со значительным отрывом лидируют оппозиционные кандидаты из продемократического движения.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ Брюсселе тысячи людей протестовали против насилия над женщинами

Проголосовать после шести месяцев антиправительственных протестов пришло рекордное количество избирателей - 71%. Такой высокой явки на выборах в Гонконге раньше никогда не было.

Как сообщал УНИАН, с июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Их участники сначала выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на предыдущих акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы специальные широкие права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

В октябре министр Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли снял с рассмотрения законопроект о выдаче предполагаемых преступников властям КНР. Однако массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю не утихают.