Министры обороны Украины и Канады почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов

Также министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время визита в Канаду обсудил с государственным секретарем Германии Бенедиктом Зиммером ситуацию по безопасности в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в «нормандском формате».

Министры обороны Украины Андрей Загороднюк и Канады Харджит Сингх Саджан почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщает Управление прессы Минобороны Украины, находясь с визитом в канадском городе Галифакс, министр обороны Украины провел встречу с министром национальной обороны Канады.

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Во время встречи Загороднюк проинформировал своего канадского коллегу о ситуации на востоке Украины и подчеркнул важность поддержки Канадой евроатлантических устремлений Украины.

Стороны обсудили состояние и перспективы оборонного сотрудничества между странами. Загороднюк поблагодарил Саджана за всестороннюю помощь Вооруженным силам Украины со стороны оборонного ведомства Канады, в частности, подготовку канадскими инструкторами украинских военнослужащих, а также участие стратегических советников от Канады в формулировке, разработке и внедрении мероприятий оборонной реформы.

Также во время встречи руководители оборонных ведомств Украины и Канады почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине и зажгли свечи.

Кроме того, в рамках Международной форума по безопасности в Галифаксе Загороднюк встретился с государственным секретарем Федеративной Республики Германия Бенедиктом Зиммером.

Стороны обсудили ситуацию по безопасности в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в «нормандском формате». В этом контексте была подчеркнута необходимость иметь общую сильную позицию во время этой встречи.

Немецким коллегам было предложено присоединиться к изучению украинского опыта противодействия гибридным агрессиям и построению системы lessons learned.

Также было уделено внимание потенциальному визиту немецкой делегации в Украину в начале следующего года.