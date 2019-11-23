цей матеріал доступний українською

Посольство Франции: Голодомор 1932-33 годов глубоко травмировал Украину и всю Европу

20:41, 23 ноября 2019
Политика
175 0
Франция присоединяется к чествованию памяти жертв голодоморов / фото УНИАН

Читайте такжеЗеленский о Голодоморе: украинцы никогда не смогут это забыть и простит

Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства, обнародованном в Twitter.

«Франция вместе с украинским народом почтитает память жертв Голодомора. Никогда не забудем эту огромную трагедию, которая глубоко травмировала Украину и всю Европу», - подчеркнули в посольстве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: 86-я годовщина Голодомора 1932-33-х годов в Украине
Теги: #Голодомор