Посольство Франции: Голодомор 1932-33 годов глубоко травмировал Украину и всю Европу
20:41, 23 ноября 2019Политика
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Франция вместе с украинским народом почтитает память жертв Голодомора.
Франция присоединяется к чествованию памяти жертв голодоморов / фото УНИАН
В Посольстве Франции заявили, что Голодомор 1932-33 годов глубоко травмировал Украину и всю Европу.
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Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства, обнародованном в Twitter.
«Франция вместе с украинским народом почтитает память жертв Голодомора. Никогда не забудем эту огромную трагедию, которая глубоко травмировала Украину и всю Европу», - подчеркнули в посольстве.
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