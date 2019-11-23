Посольство Франции: Голодомор 1932-33 годов глубоко травмировал Украину и всю Европу

Франция вместе с украинским народом почтитает память жертв Голодомора.

В Посольстве Франции заявили, что Голодомор 1932-33 годов глубоко травмировал Украину и всю Европу.

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Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства, обнародованном в Twitter.

«Франция вместе с украинским народом почтитает память жертв Голодомора. Никогда не забудем эту огромную трагедию, которая глубоко травмировала Украину и всю Европу», - подчеркнули в посольстве.