ФСБ России возобновила следствие по делу украинских моряков

На сегодня приостановлено ознакомление адвокатов с материалами дела.

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу украинских моряков, освобожденных в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.

Об этом заявил адвокат моряков Николай Полозов, предает ТАСС.

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По его словам, следственные действия возобновлены в связи с возвращением захваченных кораблей Украине.

"Ознакомление защитой с материалами дела приостановлено… Данные, которые появятся в ходе возобновленного следствия, будут включены в дополнительный том", - добавил Полозов.

Напомним, 20 ноября корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись в Украину после годичного плена. Как заявлял командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, корабли вернули в плачевном состоянии.

Отметим, экипажи этих кораблей были освобождены в рамках большого обмена пленными 7 сентября 2019 года. Все 24 моряка были переданы Украине, в тот же день им вручили награды и присвоили очередные воинские звания.

Захват кораблей произошел 25 ноября 2018 года в Керченском проливе на пути из Одессы в Мариуполь. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения.