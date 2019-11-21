Конституционный суд признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных Рады

Вывод КС является обязательным, окончательным и не может быть обжалован.

Конституционный суд (КС) Украины признал неконституционным президентский законопроект об уполномоченных Верховной Рады.

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Как сообщает пресс-служба суда, КС в своем заключении признал законопроект о внесении изменений в ст. 85 и 101 Конституции об уполномоченных Верховной Рады (№1016) не соответствующим требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции и соответствует требованиям ч. 2 ст. 157, ст. 158 Конституции.

«Предложенные законопроектом изменения в ст. 85 и 101 Конституции предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных за соблюдением Конституции и законов в различные сферы общественных отношений без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничению прав и свобод человека и гражданина», - говорится в заключении суда.

Поэтому в КС предостерегают от введения такого контроля за соблюдением Конституции, который будет противоречить ей и может повлечь юридическую неопределенность, поскольку является несовместимым с принципом верховенства права.

Отмечается, что введение нового вида парламентского контроля через институт уполномоченных Верховной Рады «за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах» может привести к сужению сферы деятельности и полномочий уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также к ограничению права каждого обращаться за защитой своих прав к омбудсмену в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции.

В заключении также указано, что внесение в Конституцию изменений, предложенных законопроектом, приведет к установлению неопределенных границ полномочий Верховной Рады вопреки конституционному принципу разделения государственной власти и к нарушению системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, что является угрозой для обеспечения прав и свобод гражданина.

«Конституционный суд констатирует, что предложенные в законопроекте изменения в ст. 85 и 101 Конституции не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, однако они не согласуются с конституционными принципами верховенства права и разделения государственной власти, принципами демократического, правового государства и в случае введения будут угрожать правам и свободам человека и гражданина, а, следовательно, не соответствуют ч.1 ст. 157 Конституции», - говорится в сообщении.

В то же время в КС отметили, что на время предоставления им этого заключения решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией, не принято, поэтому юридических оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию, нет.

Учитывая изложенное КС считает, что законопроект соответствует требованиям ч. 2 ст. 157 Конституции.

В заключении отмечается, что Верховная Рада в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положения ст. 85 Конституции, а следовательно законопроект соответствует требованиям ст. 158 Конституции.

Учитывая приведенное КС считает, что законопроект не соответствует требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции и соответствует требованиям ч. 2 ст. 157, ст. 158 Конституции.

Заключение КС является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября парламент направил в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в ст. 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных Верховной Рады) (№1016).

Законопроектом в ст. 85 Конституции устанавливается, что к полномочиям Верховной Рады относится, в том числе, назначение на должности и освобождение от должностей уполномоченных ВР за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах; заслушивание их ежегодных докладов о состоянии соблюдения Конституции и законов в соответствующих сферах.

В ст. 101 Конституции устанавливается, что парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина осуществляет уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах ВР может назначать уполномоченных Верховной Рады, правовой статус которых определяется отдельными законами.