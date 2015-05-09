МВД: в Киеве не зафиксировано нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий
21:57, 09 мая 2015Политика
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Нарушений общественного порядка, связанных с торжествами по случаю Дня Победы в городе Киеве не зафиксировано.
Нарушений не зафиксировано / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г.Киеве.
На Певчем Поле продолжается концертная программа. Подобные праздничные мероприятия проходят в каждом районе столицы.
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