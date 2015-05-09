МВД: в Киеве не зафиксировано нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий

Нарушений общественного порядка, связанных с торжествами по случаю Дня Победы в городе Киеве не зафиксировано.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г.Киеве. На Певчем Поле продолжается концертная программа. Подобные праздничные мероприятия проходят в каждом районе столицы. Читайте такжеВ пяти парках Киева будут играть иностранные военные оркестрыПравоохранители продолжают обеспечивать общественный порядок, отметили в столичном главке.

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