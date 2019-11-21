Возвращенные Россией корабли отремонтируют в течение трех месяцев - Зеленский

На возвращенных кораблях не хватает оборудования и вооружения.

Возвращенные Россией корабли отремонтируют в течение трех месяцев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский посетил базу Военно-морских сил Украины в г. Очаков. Глава государства осмотрел корабли ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Российская Федерация вернула после захвата в ноябре 2018 года неподалеку Керченского пролива.

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«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как и обещали, мы вернули и наших моряков, и катера», - сказал президент.

Зеленский сообщил, что на кораблях частично нет оборудования и вооружения.

«То, что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали», - подчеркнул он.

Также глава государства уточнил, что в течение трех месяцев катера будут отремонтированы.

Кроме того, Зеленский пообщался с членами экипажей судов. Президент поблагодарил моряков за готовность продолжать службу.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, их обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи, 20 ноября они уже прибыли в Украину, в порт Очакова.

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне на упомянутых захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.