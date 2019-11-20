У самолета Зеленского отказал двигатель

Из-за поломки самолета Зеленский с задержкой вылетел в Николаевскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел из Харьковской области в Николаевскую с задержкой из-за отказа двигателя у самолета.

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Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Самолет не завелся, полетели другим", - объяснила она.

По ее словам, президент должен был вылететь из Чугуева, однако из-за поломки самолета переехал в Харьков, откуда улетел в Николаевскую область другим президентским бортом.

Мендель также сообщила, что президент сегодня осмотрит корабли, которые вернула Россия, и пообщается с освобожденными моряками, которые ждут его в Очакове. После этого Зеленский вернется в Киев.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября президент Зеленский в Станице Луганской осматривал восстановленный мост. Конструкция уже достроена, но пока не открыта для прохода. Зеленский отметил, что это произойдет в течение двух дней.

Сегодня, 20 ноября, в Украину вернулись захваченные Россией в ноябре 2018 года буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь».