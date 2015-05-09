Лукашенко призвал не "делить" Победу: "Мы не бухгалтеры"

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальной встрече Совета глав государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы часто говорим о том, что Победа едина и неделима. Нам действительно здесь делить нечего. Мы не бухгалтеры, и нечего здесь считать по удельному весу уровень того или иного участия в этой войне. Победил не русский, не белорус, не казах, не киргиз, не узбек, не таджик - победил тогда советский народ, великий советский народ принес нам Великую Победу", - сказал белорусский лидер.

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Александр Лукашенко считает это очень актуальным в настоящее время. "Это должно работать на объединение наших государств и наших народов", - подчеркнул он.