Речь Президента в парламенте к 70-летию Победы. Полный текст и видео

Дорогой Украинский народ!

Уважаемые святые отцы,

Дорогие ветераны и воины!

Уважаемые народные депутаты!

Уважаемые иностранные гости!

Уважаемый господин Генеральный секретарь ООН!

Кадры, которые мы только что увидели, – это история простой семьи: Ивана Залужного, его внука Ивана Гутныка-Залужного и дочери Галины Залужной. Невозможно сдерживать эмоции, чувствуя боль этой семьи и горечь ее потери, как и потери тысяч других украинских семей.

23-летний младший лейтенант Иван Залужный, спасая своих товарищей, погиб 10 августа прошлого года под Амвросиевкой на Донетчине. Такого внука, награжденного орденом «За мужество», воспитал дед-герой. 96-летний Иван Залужный-старший прошел всю Вторую мировую войну, участвовал в боях за Сталинград и завершил свой фронтовой путь аж на Дальнем Востоке. Там, где прогремели последние выстрелы Второй мировой. Иван Залужный показал Генеральному секретарю свою медаль за освобождение Кореи.

А сегодня он здесь, среди нас, в этом зале!

Дорогой Иван Аникиевич! Вся Украина благодарит вас за внука-патриота. Вашей дочке Галине Ивановне – низкий поклон за сына, как и всем мамам всех украинских героев. Позвольте поклониться в Вашем лице всем ветеранам за великий ратный подвиг, за освобождение и спасение Украины и всей Европы!

Так разве же можно, дорогие украинцы, найти более убедительный, чем история семьи Залужных, ответ на вопрос, почему мы так широко отмечаем и День памяти, и День Победы над нацизмом?

Потому что такие величественные подвиги не забываются и в истории чеканятся золотыми буквами.

Потому что наша страна, против которой осуществляется военная агрессия, больше, чем любая другая, ценит мир, который продолжался почти 70 лет.

Потому что, – сказал бы Александр Довженко, снова «Украина в огне».

Потому что слишком очевидны параллели между событиями в Европе в конце 30-х годов прошлого века и теперь.

Потому что Украина, которая не была в те годы независимым государством, де-факто, стала членом антигитлеровской коалиции, а мы, украинский народ – народом-победителем. Хотя окончания Второй мировой так и не сделало Украину свободной.

Наше окончательное освобождение от дурмана советско-российской имперской пропаганды значительно расширяет горизонты исторического познания. И торжественность этих дней позволяют нам как никогда глубоко осмыслить прошлое, оценить его влияние на настоящее, сделать правильные выводы на будущее, и проанализировать те события исключительно в украинской системе координат!

Для нас, украинцев, первые выстрелы тогда еще будущей мировой войны прозвучали в марте 1939 года на Закарпатье. Кратковременное появление и гибель Карпатской Украины стали отголоском Мюнхена-38 и краха пресловутой политики умиротворения и задабривания агрессора.

Мы хорошо усвоили эти суровые уроки истории.

Нам не надо объяснять, что такое оккупация чехословацких Судет, потому что у нас частично оккупированы две наших области – Донецкая и Луганская.

Нам не надо напоминать, что такое аншлюс Австрии. Мы очень хорошо это усвоили на примере аннексии Крыма.

Позволю себе зачитать короткий стих. Каждый, кто услышит, сами решайте, когда его на самом деле написано – в июне 43-го или в июне 2014-го.

Лежить земля, тверда, розпечена,

Дощу чека, щоб напоїв…

Мов перед бурею, Донеччина

Мовчить в передчутті боїв.

Стоять під хатами і клунями

В соломі танки й тягачі,

І тільки дальніми відлуннями

Гудуть машини уночі.

Знамена скучили за славою,

Ждуть, щоб у бій взяли бійці.

І марить парубок Полтавою –

Під Лисичанськом, на Дінці…

Дорогие соотечественники!

История не знает сослагательного наклонения, но историческая «еслибылогия» не оставляет сомнения: планетарную катастрофу, которой стала Вторая мировая, можно было предотвратить.

Если бы не прятали голову в песок; если бы не рассчитывали на то, что каждая новая порция человеческой крови вот-вот насытит хищника-агрессора; если бы не тешили себя иллюзиями, мол, нас-то эта беда обойдет стороной.

Фатальным результатом ряда безнравственных расчетов и стратегических просчетов и стала Вторая мировая война, которая ворвалась в жизнь украинцев почти за два года до 22 июня.

В сентябре 1939 года вместе с поляками, – а я буквально сегодня на рассвете, еще только солнце всходило, вернулся вместе с Генеральным Секретарем ООН из Гданьска, – украинцы первыми ощутили последствия сговора двух тоталитарных режимов – коммунистического и нацистского. И в стенах этого парламента совершенно справедливо принят закон, который юридически приравнивает преступность нацистской и коммунистической человеконенавистнических идеологий и кровавых практик. Очень своевременно и очень правильно.

И факт остается фактом: на протяжении почти двух лет, с осени 39-го по июнь 41-го, сталинский Советский Союз был союзником гитлеровской Германии. Красноречивым символом этого сотрудничества стал совместный советско-нацистский парад в Бресте 17 сентября 1939 года. Но это не спасло Советский Союз от агрессии, а народы СССР – от необходимости платить человеческими жизнями за дружбу Сталина с Гитлером, этих сумасбродных маньяков, которым хотелось поделить мир на двоих. В итоге едва ли не каждый второй погибший во Второй мировой войне был гражданином СССР.

Мы с вами по праву гордимся вкладом наших дедов и прадедов в борьбе с нацизмом. Украина вместе с Беларусью и европейской частью России, оказалась в эпицентре военных действий, просто говоря, – в самом пекле!

Смерть своей скорбной косой постучалась в дверь почти каждой украинской хаты. Украина потеряла убитыми, по разным оценкам, от 8 до 10 миллионов человек. Свыше двух миллионов украинских девушек и юношей принудительно вывезли на работу в Третий Рейх.

Больше половины от общего количества нацистских дивизий воевали именно на Восточном фронте, и разгромлены они именно здесь. На территории Украины проведена почти половина стратегических операций немецко-советской войны. «На украинских полях и селах в огне и пламени решается судьба человечества», – писал Александр Довженко.

С мнением этого великого украинца перекликаются слова американского журналиста Эдгара Сноу, зафиксированные в январе 45-го. Они звучат примерно так: «Вся эта титаническая борьба, которую некоторые склонны рассматривать как славу России, была на самом деле во многих аспектах борьбой, ожесточенной войной Украины, которая ей стоила многих болезненных потерь... Ни одна другая страна Европы не потерпела такого разрушения городов, промышленности, сельскохозяйственных угодий, гибели стольких людей!»

По подсчетам историков, в рядах Красной армии с нацистами сражались около 6 миллионов жителей Украины. Среди них – и оба моих деда, и дед моей жены, который пропал без вести под Одессой, и братья моей мамы. Деды, которыми я горжусь, чью славу передаю своим детям и передам внукам.

О подвигах украинцев в той страшной войне можно говорить часами, и я остановлюсь на главном. 2072 украинца заслужили звание Героя Советского Союза. Легендарный летчик Иван Кожедуб, сбивший 64 фашистских самолета стал трижды героем. Четыре оперативно-стратегических объединения Красной армии, созданные в 1943 году, были названы «Украинскими фронтами». Украинец Алексей Берест поднимал знамя победы над Рейхстагом.

Признанием нашего колоссального вклада в победу над нацизмом стало присоединение Украины в 1945 году к числу стран-основательниц ООН. И я рад приветствовать в этот торжественный день присутствующего среди нас высокого гостя – Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Бан Ки-муна!

Несколько лет назад шоком для большинства украинцев стало печальноизвестное заявление, – оскорбительное и пренебрежительное в отношении наших ветеранов и всех украинцев, – якобы Россия выиграла бы войну и без Украины. Такие слова – это и надругательство над памятью погибших воинов, и издевательство над чувствами живых ветеранов.

Не выиграли бы эту войну без Украины и украинцев! Здесь даже не о чем спорить! А вот, кстати, о том, началась ли бы война, если бы в Кремле не подписали пакт Молотова-Риббентропа, можно было бы и подискутировать. Потому что именно этот пакт открыл последние шлюзы, которые сдерживали войну.

Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики! Эта победа – общее достижение всего прогрессивного человечества, антигитлеровской коалиции и народов бывшего Советского Союза. И я сейчас от имени украинского народа поздравляю все нации мира с 70-летием победы над нацизмом.

Но прежде всего хочу еще раз обратиться к наших славным дедам-прадедам. В рядах Красной армии и советских партизанских отрядов, в рядах Украинской Повстанческой Армии, в военных соединениях стран антигитлеровской коалиции и европейских движениях сопротивления вы спасали целый мир.

Вы отбили агрессию против Украины с запада. И низкий вам за это поклон. И разве не правда, что даже в страшных снах не могли представить, что после семидесяти лет мира в жизнь ваших внуков и правнуков война ворвется к нам с востока?!

Слава Богу, масштабы ее не те, что в мировой. Но мотивы такие же. Границы кому-то давят, как малые сапоги. Имперские амбиции. Бред возвратом «исконных земель». Грубое пренебрежение международным правом. И якобы борьба за права тех, кто говорит на одном с ними языке.

Подобная забота в кавычках вылилась в настоящую трагедию, которую Москва устроила прежде всего русскоязычным гражданам Украины, большая часть которых обитает именно на Донбассе. Агрессивная политика нашего соседа стоила жизни более чем 6000 мирных граждан Украины – это, кстати, данные ООН. Более 1000 пропали без вести. Сотни тысяч людей в результате так называемой «Русской весны» стали беженцами, были спасаться по всей Украине.

Впервые за 70 лет мы с оружием в руках снова защищаем свою страну, суверенитет и территориальную целостность государства. Достойны славы своих героических предков, украинцы встали на защиту Родины, выполняя святой долг в рядах Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

21 человеку присвоено высокое звание Героя Украины. Страна должна знать своих героев! Давайте поздравим аплодисментами каждую фамилию. Надежда Савченко, Игорь Герасименко, Игорь Гордийчук, Владимир Гринюк (он сейчас будет выступать), Михаил Забродский, Василий Зубанич, Александр Петраковский, Александр Порхун, Сергей Собко, Александр Трепак, Сергей Шаптала.

Десять воинов звание Героя получили, к сожалению, посмертно. Александр Анищенко, Богдан Завада, Евгений Зеленский, Юрий Коваленко, Сергей Кривоносов, Сергей Кульчицкий, Руслан Лужевский, Дмитрий Майборода, Константин Могилко, Тарас Сенюк. Слава Героям!

В общем 1675 украинских воинов отдали свою жизнь за Отечество, за нашу победу, – неизбежную, потому что добро всегда побеждает зло.

Прошу всю страну минутой молчания почтить память погибших во времена Второй мировой, и в нашей Отечественной войне за независимость 2014-2015 годов. Вечная им память!

«Только бы не было войны!» Кто из нас чуть постарше, тот помнит, как часто эта фраза звучала в позднесоветские времена. «Только бы не было войны», – говорили, и продолжали: «Все остальное переживем».

Обычно в новостях рассказывают о боях и перемирии, убитых и раненых, беженцах и пленных. Происходит все это за сотни километров, на Донбассе. И когда под окном не слышно грома канонады, действительно довольно трудно понять, что именно эта гибридная война и оказывает определяющее влияние на все сферы нашей жизни. На курс валюты, на цены, на зарплаты и пенсии. На бюджет страны и каждой семьи.

Мы в разы увеличили расходы на оборону и безопасность – до 90 миллиардов. А вот доходы упали, потому что часть экономики уничтожено физически. Десятки крупных заводов не работают – стоят. Десятки заводов демонтированы и вывезены в Российскую Федерацию. Еще десятки – загружены на 30-40%, некоторые – только на 10. Поэтому за прошлый год промышленность на Луганщине сократилась на 31%, а в Донецкой области – на 42. Остальная промышленность пошла вниз по технологическим цепочкам. И эти цепочки охватывают уже не только Донбасс, но и соседние регионы, всю Украину. Это – эффект домино.

Тут дело уже не в конкретных цифрах, а в механизме воздействия на всю экономику. В мировой истории нет такого прецедента, когда бы в стране, против которой идет агрессия, и на территории которой идет война, происходил экономический бум и текли молочные реки с медовыми берегами. И мы, к сожалению, не стали исключением. Но мой оптимистический прогноз заключается в том, что, когда мы завоюем мир, уже в следующем году первые результаты реформ скажутся в восстановлении экономического роста.

Вопросы войны и мира – острые и актуальные сегодня как никогда. Есть такие, кто требует кавалерийской атаки, чтобы перевести дух аж на Дальнем Востоке. Только вот не говорят, где же взять столько лошадей. На другом полюсе – пацифисты, которые требуют помириться любой ценой. А посередине – ответственные реалисты. Реалисты, которые трезво оценивают наш военный потенциал, международную и внутреннюю ситуацию. Которые твердо знают, что решить проблемы можно только в комбинированный способ, сочетающий оборонно-военные усилия с политико-дипломатическими. Этот путь к миру зафиксирован в Минских соглашениях, которые признаны основой для урегулирования всем миром и даже Россией.

И сколько бы меня ни критиковали за мой Мирный план, я с курса не сверну, потому что чувствую колоссальную ответственность за страну и за народ, который доверил мне власть. Потому что курс этот – единственно возможный и правильный. Словом, безальтернативный. Потому что он дает возможность хранить и приумножать наши силы, наращивать нашу обороноспособность.

Украина неукоснительно выполняет договоренности, достигнутые в Минске во время саммита в нормандском формате. Это позволило обеспечить определенную деэскалацию конфликта, и каждый день, если у нас нет убитых – для меня как будто праздник. Мы должны скоординировать усилия всех наших стран-партнеров и ООН. Но двигаться дальше мы сможем только после того, как наш враг полностью прекратит огонь, даже из стрелкового оружия; безвозвратно уведет все тяжелое оружие, и места его новой дислокации будут известны ОБСЕ; когда будут все условия для того, чтобы ОБСЕ могла выполнять свою контрольную миссию; и произойдет обмен пленными по принципу «всех на всех» и освобождены все украинские заложники.

И борьба за мир будет тем успешнее, чем крепче оборона. В марте прошлого года, в начале агрессии против Украины, готовыми к выполнению заданий, да и то с натяжкой, было только 8 батальонных тактических групп. Скудный в то время бюджет Министерства обороны не обеспечивал даже минимальных потребностей армии.

Благодаря массовому волонтерскому движению, которое полностью уничтожил миф про украинца в хате с краю, созданы новые Вооруженные Силы, Нацгвардия и другие силовые структуры. Они в упорной борьбе освободили большую часть Донбасса и локализовали пределами отдельных его районов тот военный конфликт, который Россия планировала разжечь по всей Украине.

Да, в нашей армии еще много чего не так, и рассказами об этом пестрят средства массовой информации и социальные сети. Но год назад войска почти не было. А теперь оно есть, и еще какое: сильное, боеспособное, с уровнем доверия – самым высоким в обществе.

Позавчера на Совете нацбезопасности мы приняли Стратегию национальной безопасности. Исходя из того, что российская угроза имеет долгосрочный характер, и рассматривая агрессивную политику Российской Федерации как главную угрозу нацбезопасности, проект ставит целью достижение полной совместимости сектора безопасности и обороны Украины с соответствующими структурами стран-членов НАТО.

Это должно обеспечить возможность получения в будущем членства Украины в Альянсе, – с целью получения действенных гарантий суверенитета и территориальной целостности.

Дорогие соотечественники!

Самое главное в чем просчитался враг – в готовности украинцев с оружием в руках защищать родную землю, в несокрушимости нашего духа и патриотизме не на словах, а на деле.

Враг хотел противопоставить нас друг другу, а получилось наоборот. Тяжелые испытания, одна на всех беда и общие радости, неудачи и победы – все это окончательно сплотило нас в современную украинско-европейскую политическую нацию. Нацию, которая стоит на прочной основе общего и сильного гражданства и патриотизма.

Я поздравляю вас с этим, Украина!

Хотел бы отметить (говорит на русском - ред.), что русскоязычные граждане Украины свою украинскую Отчизну любят не меньше, чем украиноязычные. И доказывают это не только языком, не только словами, а потом и кровью, ратными подвигами и самой жизнью. В АТО, где как минимум каждый второй воин – русскоязычный. (переходит на украинский - ред.) Воюет и доказывает, что на русском языке любить Украину можно не менее, чем на украинском.

Не сомневаюсь, что мы победим, ведь защищаем свою родную землю. Победим, как победили 70 лет назад наши деды и прадеды.

Слава всем воинам-победителям во Второй мировой войне!

Слава офицерам и солдатам, которые воевали в Красной армии!

Слава ветеранам Украинской Повстанческой Армии, участникам украинского национально-освободительного движения, которые впервые присутствовали на подобной церемонии на таком высоком государственном уровне.

Слава бойцам антитеррористической операции, участникам войны украинского народа за независимость и европейский выбор!

Слава украинским волонтерам! И особенно – волонтеркам!

Слава украинским воинам всех времен и всех поколений!

Боже, великий, єдиний,

Нам Україну храни….

Всі свої ласки й щедроти

Ти на люд наш зверни.

Слава Україні!