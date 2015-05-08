О русских фашистах

«Соседская помощь», «Цыганский барон», «Вольный стрелок», «Танненхойзер», «Пасхальное яйцо». Знаете, что это? Это названия карательных операции (и далеко не полный перечь) по уничтожению партизан в Белоруссии и в северной части Украины в годы Второй мировой.

Бьюсь об заклад, что сейчас большинство людей в Украине и Белоруссии считают, что зверства на оккупированной территории творили, в основном, немцы.

Но ведь это не так – в массовых расстрелах и поджогах сел не последнюю роль сыграли одетые в немецкую форму русские. Да, да – русские. Те, кто добровольно перешел на службу третьему рейху и те, кто пошел убивать своих после плена.

Не важно, как. Важно, что шли, служили и убивали. Причем с не меньшим цинизмом, коварством и подлостью. Собственно, как сейчас представители «русского мира» действуют в Донбассе.

Много ли у нас людей знают, сколько украинцев пали в годы войны от всяких русских казачьих стай, отступающих вместе с немцами? Думаю, немного.

А ведь, когда читаешь новые исследования о военных преступлениях – кровь стынет.

Как здесь не вспомнить злодеяния дивизии СС «Дирлевангер», ставшей знаменитой своей зверской охотой на партизан! Но ведь большая часть этой страшной дивизии была заполнена выходцами России. Не верите? Проверьте по историческим источникам– хотя бы в Интернете – информацию.

А чего стоит деятельность «РОНЫ» или бригады Каминского? Выходцы Брянской и Орловской областей объединившись в отдельный многотысячный отряд в 1941-1942 годах создали Локотскую республику. Новое государство в России. Но только в нем не нашлось места для сторонников советской власти, и особенно партизан – их просто вырезали (более 10 тысяч). Остальных либо в Германию отправили, либо заживо сожгли. Одним словом, с лица земли полсотни деревень стерли.

А потом, когда немецкая армия отступила, головорезы Каминского перебазировались в Беларусь – в Витебскую область. Десятки тысяч белорусов пали от их рук. Так что нынешнем жителям Республики Беларусь, прежде, чем ратовать за «русский мир» или вешать «колорадскую ленточку», следует узнать, как жилось уже в новой республике «Лепельской».

Кстати, не решили ли этот опыт по созданию республик перенять нынешние кремлевские маньяки? Иначе сложно объяснить, зачем на крови создавать ДНР и ЛНР.

Неудивительно, что общая черта у всех республикано-деятелей – животная жестокость к населению.

Даже немцы, после подавлении головорезами Каминского Варшавского восстания, решили избавиться от ретивого служаки – его просто «зачистили».

А знаете, за что расстрелял свыше трех тысяч белорусских крестьян еще один славный деятель России – Гиль-Родионов, командир дивизии СС «Дружина»? Да только за то, что те не смогли попросить его о помиловании на «литературном русском языке». Ну,впрямь, как сейчас Моторола в Донецке.

Таких страшных исторических фактов – миллион. Да, собственно, столько приспешников фашистов, сколько их было среди русских, не было ни в одной другой нации. Одних бригад СС не перечислить: "Варяг", "Десна", "РОНА», "Дружина", 30-а гренадерская дивизия, 15-й казачьи корпус, "Шарлемань", "Дирлевангер", "Руссланд", Русский корпус, Русская освободительная армия или власовцы, батальон Муравьева, отряд Зуева и т.д..

Не зря российская пропаганда сейчас это тщательно скрывает. Не вписывается это в планы нового кремлевского фюрера, хоть он и случайно признался, что Геббельс – любимый его учитель.

Значит, это наши историки, политологи, общественные деятели должны рассказать и доказать. Нужно восстановить картину массовых убийств и назвать имена настоящих «моторол» 40-ых годов.

Нужно больше конкретики и в выступлениях первых лиц. Говорить о том, что Россия без Украины не победила бы – уже недостаточно.

Да и чего молчать и скрывать правду. Это раньше боялись «старшего брата» обидеть.

Какой же он теперь брат, если животы вспаривает за украинский флаг или украинское слово, когда на Донбассе современными «катюшами» целые города и села уничтожает?

Фашист он. Фашистом он был в сороковые, фашистом остался и сейчас.

А ведь, если и дальше позволять современным последователям Геббельса безнаказанно редактировать историю, на кураже кремлевские шизофреники скоро договорятся, что это не Гитлер на СССР напал – а Бандера, и дивизия «Галиччина».

Давайте иметь это в виду. И действовать. Сразу после Дня Победы. Нашей Победы.

Николай Бабич