Глава Верховной Рады считает, что со временем необходимо менять депутатскую зарплату

По его словам, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно давать ему «нормальную мотивацию».

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что со временем необходимо менять депутатскую зарплату.

Об этом он сказал в интервью изданию «Украинская правда».

Комментируя заявление, которое спикер делал ранее о том, что зарплата у народных депутатов недостаточна, Разумков сказал: «Смотрите, нельзя говорить о зарплате в 40 000 гривен, 35 000 - 40 000 гривен в государстве, где средняя заработная плата, там, 10 000 гривен, «маловата». Поэтому я не так сказал».

«Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это», - добавил Разумков.

По его словам, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно давать ему «нормальную мотивацию», в том числе, это касается зарплаты, а также контролировать, чтобы у человека «не возникало соблазна залезть в бюджет, залезть в какие-то коррупционные схемы и т.д.».

На уточнение, как решается этот вопрос во фракции «Слуга народа», председатель ВР ответил, что «люди получают зарплату» и работают за нее. «Не устраивает зарплата - пожалуйста, до свидания», - отметил Разумков и заверил, что у него нет дополнительных доплат.

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В то же время, на замечание, что исключенная из фракции «Слуги народа» Анна Скороход заявляла, что депутатам доплачивают по 5 тысяч долларов, спикер сказал: «Во-первых, надо понять, кто это делал. Во-вторых, я сторонник того, чтобы не в СМИ об этом говорить, а обратиться в НАБУ, правоохранительные органы и дать эту информацию. Это будет полезно и правильно».

На вопрос, предлагал ли ему кто-нибудь доплату, Разумков ответил, что на этой должности ему никто ничего "не приходил и не предлагал». В отношении депутатов «Слуги народа» он высказал мнение, что если бы были такие факты, то они бы обратились в правоохранительные органы.

По словам Разумкова, в настоящее время его зарплата составляет «где-то порядка 40 тысяч гривен в зависимости от того, сколько рабочих дней в месяце».

На вопрос, хватает ли ему зарплаты на содержание имущества, которое указано в декларации (у спикера и его семьи есть 11 квартир, дом, несколько земельных участков, 4 автомобиля), председатель ВР ответил, что хватает и что он имеет сбережения. «Я достаточно неплохо себя чувствовал в финансовом плане до этого. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает. Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год», - сказал Разумков.