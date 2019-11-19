Зеленский на встрече "нормандской четверки" обсудит сроки обмена с РФ удерживаемыми лицами в формате "всех на всех"

Президент Владимир Зеленский отметил, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами должно быть больше конкретики.

Президент Владимир Зеленский на встрече глав государств «нормандского формата» планирует обсудить конкретные сроки проведения обмена с РФ удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем пресс-конференции в Киеве.

«Когда мы с вами говорим об освобождении наших ребят или об обмене пленными, или о таком словосочетании - обмен всех на всех. Для нас, для меня лично, для нашего правительства и для общества тоже должно быть здесь больше конкретики», - заявил Зеленский.

По его словам, необходимо обсудить сроки обмена.

«Мы хотим всех наших людей вернуть домой, вернуть к их семьям, к родителям. Я тоже хочу говорить: «Когда?». Если всех - то когда? Для меня ответ на слово «когда» - это конкретные сроки в ближайшее время. Мне тоже очень хочется, и я тоже хочу в этом вопросе понять ответ», - добавил президент.

Как известно, встреча глав государств «нормандского формата» запланирована на 9 декабря в Париже.