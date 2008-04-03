Довгий не исключает нападок и грязи на своих близких и друзей

«Та информация, которую я получил, позволяет мне с уверенностью заявить, что во время этой избирательной кампании неизбежно будут нападки на моих друзей и близких. Не исключаю, что подобное может произойти и с другими членами Блока Черновецкого. Наши оппоненты будут пытаться «нарыть» хоть что-то в близком или не очень близком нашем окружении, потому что никакого компромата ни на мэра Киева Леонида Черновецкого, ни на секретаря киевского городского совета Довгого у них нет», - заявил секретарь Киеврады Олесь Довгий, говоря с журналистами после конференции чата в «Обозревателе».

«Подходы наших оппонентов поражают своим цинизмом, - отметил Довгий. – И жертвами этих грязных политических технологий, к сожалению, становятся наши родственники и близкие. Им на ровном месте создаются конкретные проблемы со стороны следственных органов».

«Происходит то, чего уже давно не было, и мне казалось, чего никогда уже не должно было быть в этой стране. К сожалению, это делают люди, которые сами еще несколько лет назад боролись против таких методов», - отметил Довгий.