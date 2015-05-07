Сенат Франции ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом

Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в Twitter.

"Сенат Франции проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - сообщил украинский дипломат.

Senat de France a voté la ratification de l'Accord d'association entre l'Ukraine et l'Union Européenne @Senat_Info@MFA_Ukraine@UKRinFRA — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) May 7, 2015

По словам Шамшура, перед голосованием в Сенате были проведены слушания.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко приветствовал ратификацию Сенатом Франции Соглашения об ассоциации. "Сенат Франции ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС! Благодарны за поддержку", - написал Порошенко в Twitter.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.

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Ранее соглашение уже ратифицировали Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Хорватия, Португалия, Финляндия и Швеция.