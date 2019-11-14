Адвокаты Фирташа затягивают его экстрадицию в США – глава МИД Австрии

Украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США обвиняют в сговоре с целью дать взятку индийским чиновникам для добычи титана.

Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александр Шалленберг заявил, что адвокаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа затягивают его экстрадицию в США.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шалленберг сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация с выдачей Фирташа правоохранительным органам США.

Шалленберг отметил, что «с австрийской стороны» проволочек с экстрадицией нет.

"Министерство юстиции уже приняло соответствующее постановление об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс, они настаивают на пересмотре дела", - сказал Шалленберг.

Он добавил, что должен завершиться судебный пересмотр дела.

"Когда наши соответствующие силовые структуры получат решение суда, тогда будет принято решение об экстрадиции", - заявил Шалленберг.

Как сообщал УНИАН, Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, когда он был арестован по запросу США.

В Соединенных Штатах бизнесмена обвиняют в намерениях за взятки получить разрешение на добычу титановой руды в Индии. Планировалось, как следует из материалов уголовного производства, что предприятие олигарха будет поставлять титан в США. В случае признания виновным, Фирташу угрожают десятки лет заключения и конфискация имущества.

В июле 2019 года министр юстиции Австрии дал разрешение на экстрадицию Фирташа в США. Вместе с тем адвокаты подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции, поэтому выдача Фирташа была отсрочена.