Foreign Policy: Фирташ пытается использовать скандал вокруг Украины

Украинский олигарх надеется, что атаки Трампа против Байдена помогут ему избежать экстрадиции в США.

Украинский олигарх, который борется против решения о его экстрадиции в США из-за обвинений во взяточничестве и рэкете, пытается связать линию своей защиты с обвинениями президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани в адрес Джо Байдена о том, что он давил на политиков в Украине. Департамент юстиции США считает Дмитрия Фирташа «членом высшего эшелона в организованной преступности России».

Его новые усилия, по мнению Foreign Policy, подчеркивают широкие последствия попыток Джулиани использовать Украину для создания раскола в американской политике. В июле Фирташ провел резкие изменения в своей вашингтонской команде юристов. Он нанял Джо ди Генова и Викторию Тоенсинг. Эти супруги тесно связаны с администрацией Дональда Трампа. Они часто работали с Джулиани, когда он искал в Украине вредоносную информацию, которую можно было бы использовать против политических соперников американского президента. Они также принимали участие в кампаниях Республиканской партии в 1998 году, когда президенту Биллу Клинтону собирались объявить импичмент.

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Привлечение Генова и Тоенсинг стало разворотом на 180 градусов от предыдущего представительства Фирташа в Вашингтоне. Ранее эту работу выполнял бывший адвокат Клинтона Ленни Дэвис. По иронии, Джулиани в начале года во время интервью для Hill.TV критиковал Дэвиса за то, что он работает на Фирташа. Потому что украинского олигарха обвиняют в связку с российской организованной преступностью. Хотя сам Фирташ это отрицает.

Генова и Тоенсинг часто появляются в эфире Fox News, где рассказывают различные теории заговора об Украине. В прошлом году они должны были присоединиться к Джулиани в юридической команде Трампа, чтобы защищать президента от расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в выборы США. Но юристы отказались от участия из-за конфликта с интересами других клиентов.

Фирташ ведет продолжительную борьбу против экстрадиции его из Австрии, где его задержали по ордеру США в 2014 году. В июле, казалось, его история подошла к концу, когда Верховный суд Австрии разрешил передать украинца американским правоохранителям. Но потом процесс остановился после того, как его защита передала материалы, которые суд назвал «чрезвычайно широкими». Поэтому дело о его экстрадиции открыли повторно.

Тоенсинг не ответила изданию, что это за новые материалы, которые получил австрийский суд. Но показания под присягой экс-Генпрокурора Украины Виктора Шокина, которые используются в деле, указывают на то, что защита Фирташа по крайней мере частично опирается на утверждения, созвучные с обвинениями со стороны Джулиани.

В заявлении, нотариально удостоверенном 4 сентября этого года, Шокин утверждает, что вице-президент США Джо Байден, который теперь собирается соревноваться с Трампом за президентское кресло, давил на украинских политиков, чтобы не позволить Фирташу вернуться в Киев в 2015 году. Тогда суд низшей инстанции в Австрии отказал США в экстрадиции олигарха.

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Не известно, есть ли какие-то доказательства этому утверждению Шокина. Но неназванный чиновник в Вашингтоне сказал Foreign Policy, что США не хотят видеть Фирташа в Украине, с которой у американского правительства нет договора об экстрадиции. Однако, этот политический подход не связан с Байденом или его семьей.

Не только Вашингтон считает возвращение Фирташа в Украину нежелательным, сами украинцы тоже этого не хотят. Издание напоминает, что в 2015 году в Киеве ходили слухи о возможном возвращении олигарха. Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков отправил в аэропорт людей, которые должны были задержать его. А украинское авиапространство закрыли для всех чартеров. Если бы Фирташ вернулся в Украину, чтобы предстать перед судом в то же время, когда его разыскивали США, это стало бы причиной дополнительной политической головной боли для тогдашнего президента Петра Порошенко. К тому же на то время Киев был чрезвычайно зависим от поддержки США в войне против России на Донбассе.

Шокин – центральная фигура в скандале, который разгорелся из-за сообщения информатора. Трамп и его окружение утверждают, что Байден давил на украинское правительство, требуя увольнения Генпрокурора, чтобы якобы защитить от преследования своего сына Хантера, который работал на украинскую энергетическую компанию. Шокин повторяет это утверждение в своих письменных показаниях под присягой для дела Фирташа.