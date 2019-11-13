Экс-глава Госдепа Райс назвала теневую политику США по Украине "глубоко тревожной"

По ее словам, она видит конфликт между профессиональными дипломатами и Руди Джулиани.

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что усилия президента Дональда Трампа заставить Украину расследовать дело сына Джо Байдена "выходят за пределы" и назвала теневую внешнюю политику Белого дома в отношении Украины "глубоко тревожной".

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"Этот звонок мутный, он действительно мутный. Мне не нравится, чтобы президент США просил зарубежного лидера расследовать что-то против американского гражданина. Я думаю, что это выходит за границы", - сказала Райс, комментируя телефонный звонок между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, передает ТСН со ссылкой на CNN.

"То, что я вижу сейчас, тревожит меня. Я вижу конфликт между профессионалами внешней политики и личностью Руди Джулиани, который говорит, что он действовал от имени президента", - сказала Райс.

"Откровенно говоря, я даже не знаю, насколько это правда. Это тревожно. Это глубоко тревожит", – добавила она.

Райс, которая при президенте Джордже Буше руководила Госдепом, а также была его советницей по национальной безопасности, заявила, что "мир не должен получать запутанных сообщений от США".