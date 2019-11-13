Экс-глава Госдепа Райс назвала теневую политику США по Украине "глубоко тревожной"
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что усилия президента Дональда Трампа заставить Украину расследовать дело сына Джо Байдена "выходят за пределы" и назвала теневую внешнюю политику Белого дома в отношении Украины "глубоко тревожной".
Читайте такжеУкраине нужно сосредоточиться на усилении экономики и демократии - экс-госсекретарь США
"Этот звонок мутный, он действительно мутный. Мне не нравится, чтобы президент США просил зарубежного лидера расследовать что-то против американского гражданина. Я думаю, что это выходит за границы", - сказала Райс, комментируя телефонный звонок между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, передает ТСН со ссылкой на CNN.
"То, что я вижу сейчас, тревожит меня. Я вижу конфликт между профессионалами внешней политики и личностью Руди Джулиани, который говорит, что он действовал от имени президента", - сказала Райс.
"Откровенно говоря, я даже не знаю, насколько это правда. Это тревожно. Это глубоко тревожит", – добавила она.
Райс, которая при президенте Джордже Буше руководила Госдепом, а также была его советницей по национальной безопасности, заявила, что "мир не должен получать запутанных сообщений от США".