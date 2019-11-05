СМИ обнародовали "существенно новые показания ключевого свидетеля" в деле об импичменте Трампа

Свидетель рассказал о взаимосвязи вопросов предоставления военной помощи Украине в обмен на проведение антикоррупционных расследований.

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд предоставил Конгрессу новые показания о требовании президента США Дональда Трампа к Украине относительно предоставления “услуги за услугу”.

Как сообщает издание The New York Times, свидетельства Сондленда, которые были обнародованы сегодня, размещаются на четырех страницах.

"Ключевой свидетель в расследовании в рамках процедуры импичмента на этой неделе представил Конгрессу существенно новые показания, которые свидетельствуют, что он сказал украинскому высшему должностному лицу, что страна, вероятно, не получит американскую военную помощь, если она публично не обязуется провести расследования, которых хочет президент Трамп", - сообщает издание.

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Также сказано, что Сондленд подтвердил свою причастность к сообщению Украине о "предоставлении одной услуги за другую" (услуга за услугу), чего ранее он не признавал. В частности, посол США в ЕС рассказал о своей персональной роли в предупреждении украинской власти, что она должна согласиться на запросы о проведении расследований, которые требовал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Как отмечает издание, Сондленд сказал, что в начале сентября он был убежден, что военная помощь и встреча в Белом доме были обусловлены для Украины с проведением расследований.

В новых показаниях Сондленд рассказал, как он обсуждал взаимосвязь этих вопросов с помощником президента Украины Андреем Ермаком параллельно во время встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 1 сентября в Варшаве. Также, по словам Сондленда, Зеленский обсуждал с Пенсом приостановление предоставления военной помощи.

"Я сказал, что возобновление помощи США, вероятно, не произойдет до тех пор, пока Украина не представит публичного заявления о борьбе с коррупцией, о чем мы обсуждали в течение многих недель", - заявил Сондленд.

В новых показах Сондленд сказал, что, по его мнению, задержание помощи Украине (одобренный Конгрессом пакет в размере 391 миллиона долларов на помощь в сфере безопасности) было опрометчивым шагом, хотя он не знал "когда, почему и кем помощь была приостановлена". Однако, по его словам, он пришел к выводу, что помощь была связана с расследованиями.

"Я предполагал, что приостановление помощи стало связанным с предложенным заявлением о борьбе с коррупцией", - сказал посол США в ЕС.

Как отмечает издание, Трамп отрицал, что было требование "услуга за услугу", связанное с помощью и готовностью Украины начать расследование в отношении вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена и других демократов.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.

17 октября Трамп подтвердил, что Перри в конце года уйдет в отставку.

По данным СМИ, Трамп сообщил Палате представителей США, что Перри призвал его сделать в июле телефонный звонок Зеленскому.