Россия предлагала «обменять» Украину на Венесуэлу — экс-сотрудница Совбеза США

Фиона Хилл рассказала, что Совет нацбезопасности США поручил ей передать России, что такие договоренности являются неприемлемыми.

В своих показаниях по делу импичмента Дональда Трампа бывший старший директор по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фиона Хилл рассказала о попытке России решить с США «украинский вопрос» за счет Венесуэлы.

Фиона Хилл вспоминает, что события, связанные с формированием теневой американской политики в отношении Украины, начались тогда же, когда в Венесуэле продолжались беспорядки. Об этом пишет Громадське.

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«И в тот конкретный момент россияне давали очень заметный сигнал, хотят какой-то странной договоренности об «обмене» Венесуэлы на Украину. Другими словами, если мы хотели... держать Россию подальше от нашего двора (она уже выслала несколько спецслужащих для защиты правительства Венесуэлы и предупреждения военного вмешательства США), то в то же время у них (Россия — ред.) была своя версия событий: ... мол, вы (США — ред.) сами на нашем дворе (в Украине — ред.)», — рассказала Хилл.

Она добавила, что Совет нацбезопасности США поручил ей передать России, что такие договоренности являются неприемлемыми.

Фиона Хилл дала свои показания перед Конгрессом в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа 14 октября. Стенограмму ее допроса выложили в открытый доступ 8 ноября.

Напомним, 31 октября Палата представителей США проголосовалаза резолюцию, которая переводит расследование импичмента Трампа в публичную плоскость.