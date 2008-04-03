Россия удовлетворена решением НАТО по Украине и Грузии

Глава международного комитета Государственной думы России Константин Косачев выразил удовлетворение в связи с решением Бухарестского саммита пока не предоставлять План действий по членству (ПДЧ) в НАТО Украине и Грузии.

«То, что сегодня не принято это решение, свидетельствует о том, что в НАТО сохраняются здоровые силы, которые в состоянии дать трезвые оценки важности контактов между альянсом и Россией», – сказал Косачев .

Российский парламентарий подчеркнул, что «тот факт, что Германия, Франция и ряд других европейских государств, в отличие от США, выступили против поспешности в предоставлении ПДЧ Украине и Грузии, свидетельствует об их ответственности и готовности подтвердить важность сохранения нормальных контактов с Россией».

Газета.ру