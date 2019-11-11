Арахамия, Дубинский, Бужанский, Тищенко: ряды партии "Слуга народа" пополнили 27 народных депутатов (видео)

Поддержаны заявления о вступлении в партию «Слуга народа» от Давида Арахамия, Максима Бужанского, Марьяны Безуглой, Александра Дубинского, Евгении Кравчук, Николая Тищенко.

В партию "Слуга народа" приняли 27 народных депутатов из парламентской фракции "Слуги народа". Такое решение приняли на съезде партии, пишет ТСН. Читайте такжеУлыбался и молчал: Тищенко в очередной раз отличился странным поведением во время общения с журналистами (видео) Членами партии стали: глава парламентской фракции СН Давид Арахамия, народные депутаты Александр Дубинский, Максим Бужанский, Николай Тищенко, Александр Куницкий, Марьяна Безуглая, Ирина Борзова, Дарья Володина, Николай Галушко, Владимир Гевко, Сергей Демченко, Артем Дмитрук, Владимир Иванов, Роман Каптелов, Александр Ковальчук, Андрей Костин, Евгения Кравчук, Владимир Крейденко, Алексей Леонов, Дмитрий Любота, Алексей Мовчан, Елена Мошенец, Михаил Плужников, Антон Поляков, Татьяна Сиба, Сергей Штепа и Святослав Юраш. Напомним, ранее сообщалось, что руководителем партии "Слуга народа" отныне будет Александр Корниенко.

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