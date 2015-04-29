СМИ: проект декларации саммита в Риге дает мало надежды для Украины, Грузии и Молдовы
Последний проект декларации, подготовленный к саммиту «Восточного партнерства», который должен состояться в следующем месяце в Риге, дает мало надежды на перспективы евроинтеграции для Украины, Грузии и Молдовы.
Документ, который имеет в своем распоряжении Радио Свобода, не предусматривает ничего конкретного относительно перспективы интеграции этих трех стран в Евросоюз.
Проект декларации зато в очередной раз подтверждает «суверенное право каждого партнера на выбор уровня амбиций и целей, к которым он стремится в отношениях с Евросоюзом».
Язык этой декларации значительно слабее, чем был в документе, принятом в Вильнюсе в 2013 году.
Читайте такжеРига не должна стать лишь повторением сигналов Вильнюсского саммита - ЕлисеевЭтот проект декларации был отправлен странам-членам «Восточного партнерства» для возможной коррекции во время саммита в Риге 21-22 мая.
Программа ЕС «Восточное партнерство» имеет целью укрепление отношений с восточными соседями Евросоюза. Участниками программы являются Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан.
Молдова, Грузия и Украина подписали соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году, несмотря на сильное давление Москвы.