Горбатюк оспаривает в суде свое увольнение из ГПУ

Горбатюк просит суд восстановить его на прежней должности.

Бывший начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение в Окружном админсуде Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении, а также восстановить его в прежней должности.

Кроме этого, Горбатюк просит суд взыскать с Генпрокуратуры зарплату, которую он не получил за вынужденный прогул.

Суд решает, открывать ли производство его иску.

Напомним, 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка уволил начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка. Горбатюк заявил, что усматривает в действиях Рябошапки признаки уголовного преступления и обратится с соответствующим заявлением в Госбюро расследований.