Генпрокурор Рябошапка: Горбатюк и конфликт – это синонимы

Генпрокурор оценил уровень эффективности экс-руководителя управления спецрасследований ГПУ.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка неэффективным и человеком, которому выгоден конфликт.

Об этом Рябошапка заявил в интервью изданию «Левый берег».

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Комментируя недопуск Горбатюка к аттестации за неправильно оформленное заявление, генпрокурор заявил, что он лично сидел с Горбатюком и его коллегами и объяснял в течение нескольких часов, «что такое аттестация, как и почему она происходит», но «Горбатюк послушал и сделал по-своему».

«Почему так поступил? Очевидно, что Горбатюку выгоден конфликт. Горбатюк и конфликт – это синонимы. Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но «Горбатюк» равно «конфликт». Постоянное создание себе образа жертвы дает возможность защищаться от всех», – сказал Рябошапка.

Глава ГПУ отметил, что его утверждение основывается на статистике работы Управления специальных расследований ГПУ, которое возглавлял Горбатюк. «Из 14,5 тысяч томов дел, наработанных за 5,5 лет, 8 тысяч касаются событий на Майдане. А остальные – непонятно чего.Там – неизвестно что. То есть половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были», – добавил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Генпрокуратура не допустила к прохождению аттестации прокурора Алексея Донского и тогда еще руководителя Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел Майдана. Донской пояснил, что он и Горбатюк написали заявления на прохождение аттестации не того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. За это их не допустили к прохождению аттестации.