В ГБР рассказали, сколько допросов проигнорировал Порошенко

Труба заявил, что Петр Порошенко использует свой статус народного депутата, чтобы не являться на допросы.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко 15 раз не явился на допрос в ГБР в производствах, в которых он фигурирует.

О это Труба сказал в интервью Радио Свобода.

«Есть 13 производств. Но я хочу уточнить, не против Петра Порошенко. Это уголовные производства, где фигурирует, участником является или, возможно, будет участником экс-президент Петр Порошенко. Эти производства находятся на разных этапах и на разных стадиях. Сложность в расследовании этих уголовных производств заключается в том, что у нас в ГБР отсутствуют собственные оперативные разделы, и поэтому мы во многих своих действиях зависимы от многих правоохранительных органов. Относительно статуса – на этом этапе Петр Порошенко является участником производства, как и много других объектов, а именно он является свидетелем. В этих уголовных процессах он неоднократно вызывался и вызывается как свидетель. 15 раз бывший президент Порошенко не явился на допросы», – сказал Роман Труба.

Читайте такжеПорошенко будет отвечать за все, что он сделал - Зеленский

Труба заявил, что Петр Порошенко использует свой статус народного депутата, чтобы не являться на допросы.

«Мы не можем применить принудительный привод, но это до января 2020 года. У нас подозрения еще не подготовлены и нет, но в трех уголовных процессах мы идем к этому», – сказал Труба, не уточнив о каком именно производстве идет речь.