В ГБР среди сотрудников распространили график поздравления руководителя Трубы с днем рождения - источник (фото)

По данным источника, создан документ под названием «Поздравление директора», в котором расписано, какой отдел и управление по часам и минутам должен зайти к Трубе.

В Государственном бюро расследований среди сотрудников распространили график поздравления руководителя Романа Трубы с днем рождения.

Об этом сообщил источник в ГБР. По его словам, «сегодня среди отделов и управлений ГБР распространили график поздравления директора ГБР с днем рождения», и документ якобы называется «Поздравление директора».

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«В нем расписано, в котором часу какой отдел должен прийти в кабинет Трубы с тем, чтобы поздравить его. В частности, на поздравление центрального аппарата ГБР отводится время с 10 до 12:00. Там подробно расписано, какой отдел и управление, по часам и минутам должен зайти к Трубе», - отметил источник.

На поздравления авторы этого документы отводят 5 минут.

Собеседник агентства рассказал, что такой документ раздали по всем отделам и управлениям, однако Трубы сегодня на работе нет. Он взял выходной.

«До сих пор у нас таких графиков не было. Если знаешь, что у кого-то день рождения, то хочешь поздравляй, хочешь - нет. Трубы сегодня на работе нет, взял выходной. Очевидно, будут поздравлять завтра. Вероятно, инициатором этой идеи стал кто-то из помощников директора», - добавил он.