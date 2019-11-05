Помпео рассказал об основных направлениях помощи Украине от администрации Трампа

В частности речь идет о помощи в борьбе с коррупцией, предоставлении вооружения для защиты государственности в Украине на фоне российской агрессии и помощи с целью сохранения демократии и свободы.

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал об основных направлениях помощи Украине за время администрации президента Дональда Трампа.

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Как говорится на сайте Госдепартамента, об этом Помпео сказал в интервью для ток-шоу на радио KCMO. По его словам, Украина имеет «укоренившуюся историю коррупции». «Наша миссия, миссия посла Волкера, была очень четкой - создать набор инструментов, чтобы новая власть президента Зеленского и его команда были в состоянии добиться того, о чем они обязались во время избирательной кампании - устранить риск коррупции», - подчеркнул Помпео.

Кроме того, еще одним делом он назвал предоставление Украине вооружения, которое необходимо для защиты государства, поскольку при президентстве Барака Обамы этого не было сделано, когда Россия захватила Крым и вошла на Донбасс.

«Президент Трамп последовательно - не один раз, не два раза, а трижды - предоставлял те системы вооружения украинскому народу и украинскому руководству. Мы обеспечили их технической помощью, которую предыдущая администрация отказалась предоставить», - заявил Помпео.

Также он добавил, что администрация Трампа помогала Украине построить западного типа государство, которое защищает демократию и свободу.