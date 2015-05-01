Украинские спасатели прилетели в Катманду чартером

Спасатели долетели до Катманду чартерным самолетом, ведь борт отечественного Министерства обороны, который должен был доставить их в столицу Непала, сломался и остался в индийском Дели. Его починят не раньше 3 мая. Именно этим самолетом планировали спустя эвакуировать украинцев из Непала - желающих вернуться на родину на данный момент около 100, сообщает сайт 5 канала.

В общем в день трагедии в Непале находились 210 наших соотечественников. И до сих пор 46 украинцев так и не вышли на связь после землетрясения.

Читайте такжеМИД: в Непале 209 украинцев, 48 не выходят на связь, данных о погибших нетТем временем, как сообщается, тысячи иностранцев остаются пропавшими без вести со времени землетрясения, произошедшего в минувшую субботу в Непале. Среди них, в частности, тысячи граждан Евросоюза. Спасатели успокаивают - пропавшие не обязательно погибли, а могут быть отрезанными от мира в каком-то из отдаленных поселков, дороги до которых уничтожены землетрясением.

Ко многим поисковики не могут добраться до сих пор, только сбрасывают еду и воду с вертолетов. Спасательные работы не прекращаются по всей стране. По последним данным, жертвами стихии стали 6 тыс. 300 человек, ранены - свыше 14 тыс.