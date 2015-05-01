Лишний выходной и повод для пиара

Первомай уже много лет как утратил свое историческое значение и перестал быть днем солидарности трудящихся и борьбы оных за свои права, превратившись, для большей части общества, в дополнительный выходной.

Это в далеком ХІХ веке рабочие устраивали забастовки, требуя права на создание рабочих организаций и сокращения рабочего дня с 15 часов до нынешних 8-ми. Современное общество предпочитает 1 мая вообще не работать.

В советское время день солидарности трудящихся приобрел официозно-политический окрас, стал символом революции и классовой борьбы. Сегодня же многие трудящиеся предпочитают демонстрациям, парадам и надоевшим лозунгам посадку картофеля на даче или поездку на шашлык.

Тем не менее, каждый год в этот день профсоюзные деятели, коммунисты и прочие «защитники» рабочего класса, по старой советской традиции, стараются вывести на главные улицы и площади крупных городов Украины хоть сколько-нибудь своих сторонников с флагами и транспарантами - «Мир. Труд. Май».

Оно, вроде бы, и правильно. Если бы сами лидеры подобных «движений» за «свободу, равенство и братство» имели хоть какое-то отношения к трудящимся и к их правам. Ведь, иной раз, довольно странно было наблюдать, как партийные бонзы, распильщики государственного бюджета, владельцы нелегальных «копанок», «заводов и пароходов», вальяжно выползая из дорогих иномарок, из года в год рассказывали трудящимся о социальной справедливости, параллельно принимая в Верховной Раде трудовые кодексы или пенсионные реформы под нужды себя-любимых. В результате, какими у пролетариата были «защитники», такими были и права, и солидарность, и зарплаты…

Впрочем, любому обществу довольно трудно быстро отказаться от традиций и укоренившихся привычек, даже если они давно утратили первоначальный смысл. Тем более, если обещан лишний выходной.

Точно также, как ностальгирующим по «совку» тяжело отказаться от проведения митингов и торжественных мероприятий по случаю этого выходного. Так, в столице на проведение массовых акций 1 мая поступило три масштабных заявки – от КПУ, Организации совета ветеранов и от независимых профсоюзов. Но если профсоюзы попросили для проведения своего форума Труханов остров – подальше от центра Киева, а ветераны традиционно запланировали митинг возле Национального музея истории Великой Отечественной войны, то для удовлетворения амбиций коммунистов одной локации оказалось мало. Им весь Крещатик – от Бессарабской до Европейской площади – подавай. Учитывая, что центральная улица столицы уже была «забронирована» под мероприятия для детей, КПУ в прогулках по Крещатику отказали. Как отказали и в возможности переместить свой митинг поближе к ветеранам.

Упорное желание коммунистов обязательно отпраздновать День солидарности трудящихся митингом или сколько-нибудь массовой акцией в центре Киева напоминает такое же упорное желание российских байкеров встретить День победы не где-нибудь, а именно в Берлине. Учитывая же как мало общего «ночной волк» Залдостанов, лишившийся косметички, имеет с теми, кто освобождал Европу от «коричневой чумы», и как мало общего у лидера КПУ Петра Симоненко с трудящимися, выглядит это упорство, по меньшей мере, странно.

Но разве коммунистов, давно приватизировавших Первомай под собственные нужны и наивно полагающих, что, на сегодняшний день, это положение вещей все еще сохраняется, остановят какие-то запреты? Разве такой «видный» деятель как Петр Симоненко, вместо того, чтобы напомнить трудящимся, что каждый лишний выходной, по итогам месяца/квартала, покажет падение промпроизводства, что, в будущем, отразится на их же кошельках, упустит шанс хотя бы сделать попытку и натравить пролетариат, уставший от повышения цен и тарифов, на «бездействующую власть» и олигархов? Или, в конце концов, несмотря на крайне низкую востребованность Первомая с точки зрения идеологической составляющей, спровоцировать стычки с оппонентами и получить в пятничных эфирах отечественных (и не только) телеканалов свою «минуту славы»?

В результате, для кого-то в Украине этот лишний выходной – повод встретиться с друзьями и подышать свежим воздухом на природе, для кого-то – удачное время для сельскохозяйственных работ, для кого-то – попытка любым способом напомнить о себе первым двум категориям. Вот и вся солидарность.

Татьяна Урбанская