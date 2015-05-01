Милиция не пускает "свободовцев" на территорию музея ВОВ, где проходит митинг коммунистов

Как передает корреспондент УНИАН, на входе в музей со стороны Киево-Печерской Лавры правоохранители перекрыли проход около 10 «свободовцам», однако посетителей музея пропускают беспрепятственно.

Активисты «Свободы» стоят возле шеренги милиционеров и не пытаются прорваться, они утверждают, что патрулируют город, чтобы помешать сторонникам КПУ пройти шествием в центре Киева.

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Как сообщал УНИАН, КПУ подала заявку в КГГА на проведение 1 мая в центре столицы – на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской - празднование Международного дня солидарности трудящихся. В то же время руководство столичной милиции предложило коммунистам провести первомайские мероприятия в другом месте, поскольку в центре Киева будут организованы развлечения для детей.

30 апреля Министерство культуры официально отказало Департаменту общественных коммуникаций КГГА в согласовании проведения акции коммунистов на территории музея ВОВ 1 мая.

Также 30 апреля советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что СБУ владеет информацией о попытке представителей КПУ учинить беспорядки во время акций, которые они планируют провести 1 мая во Львове, Чернигове, Киеве, Виннице.