Разумков: объединенные вертикали власти работают над вступлением Украины в НАТО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил готовность к углублению отношений Украина-НАТО.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за постоянную поддержку НАТО территориальной целостности и суверенитета Украины и отметил готовность к углублению отношений Украина-НАТО.

Читайте такжеЗамгенсека НАТО: мы не можем спекулировать насчет временных рамок получения Украиной ПДЧ

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады, встреча Разумкова и Столтенберга состоялась сегодня.

«Сотрудничество с НАТО является частью нашей политической программы и нашего внутреннего видения развития отношений между Украиной и НАТО. Верховная Рада к этому готова, и я уверен, что многие другие наши коллеги и в МИД, и в других учреждениях также понимают важность и принципиальность таких отношений. Евроатлантические устремления Украины остаются неизменными», - отметил Разумков.

Председатель парламента также подчеркнул, что сегодня Украина, как никогда, нуждается в реформах.

«Объединенные вертикали власти как одна команда работают над единым результатом. И важной частью этого результата должно стать членство Украины в НАТО», - подчеркнул он.

Разумков также выразил надежду на продолжение технической, учебной и другой поддержки, которую сегодня Альянс предоставляет Украине.

«Речь не только о безопасности, но и о значительной гуманитарной помощи», - отметил председатель Верховной Рады.

В завершение Разумков заверил Столтенберга, что одним из главных приоритетов Украины является переход к стандартам НАТО и членство в Альянсе.

В свою очередь Столтенберг отметил, что имеет оптимистичные взгляды на будущее Украины.