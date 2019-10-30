Генсек НАТО: Россия должна освободить всех украинцев и вернуть захваченные корабли

Генсек НАТО призвал Россию обеспечить свободу судоходства и свободный доступ к украинским портам в Азовском море.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить кибератаки против Украины и поддержку боевиков на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время встречи с кадетами "Одесской морской академии".

Читайте такжеКулеба назвал развитие ВМС Украины приоритетным направлением сотрудничества с НАТО

Он подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены всеми сторонами.

"Мы призываем Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе, ее кибератаки и кампании по дезинформации. Она должна вывести войска и силы с востока Украины и позволить наблюдателям ОБСЕ иметь полный и беспрепятственный доступ на территорию Украины", - сказал Столтенберг.

Также он подчеркнул, что освобождение Россией 24 захваченных украинских моряков в сентябре было правильным шагом, но добавил, что "Россия должна освободить всех украинских граждан и вернуть захваченные корабли, обеспечить свободу судоходства и свободный доступ к украинским портам в Азовском море согласно ее международным обязательствам".