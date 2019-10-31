Замгенсека НАТО: мы не можем спекулировать насчет временных рамок получения Украиной ПДЧ

В то же время в Альянсе заявляют, что для предоставления Украине Плана действий относительно членства необходим консенсус всех стран-членов.

Заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах заявляет, что в Альянсе не хотят спекулировать по поводу временных рамок получения Украиной Плана действий относительно членства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Каденбах сказала на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрием Кулебой после заседания Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

«Что касается Плана действий по членству я не знаю, я не могу прогнозировать будущее. Я не могу спекулировать относительно временных рамок, поскольку вы знаете, для этого нужен консенсус среди членов НАТО», - заявила Каденбах и добавила, что речь идет о таком же консенсусе, который позволил членам НАТО принять совместное с Украиной заявление по итогам сегодняшнего заседания Комиссии Украина - НАТО.

«Когда мы смотрим в будущее, мы должны принимать это пошагово», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 25 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что поданная Украиной в 2008 году заявка на получение ПДЧ в НАТО до сих пор действует, поэтому новую подавать не нужно.

Сегодня, 31 октября, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО и не снимает с повестки дня возможность получения Плана действий относительно членства в Альянсе.