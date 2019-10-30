Кулеба назвал развитие ВМС Украины приоритетным направлением сотрудничества с НАТО

Также, по словам Кулебы, в центре переговоров с партнерами из НАТО ситуация в Черном море.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал развитие Военно-морских сил Украины приоритетным направлением сотрудничества Украины и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом в Одессе.

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«Сегодня нет более важной задачи, чем развитие украинской экономики, демократии и ВСУ. Сегодня мы пригласили НАТО в Одессу, новую столицу Военно-морских сил Украины, чтобы сделать особый упор на этом», - заявил он.

Также, по словам Кулебы, в центре переговоров с партнерами из НАТО стоит ситуация в Черном море.

«Я представляю правительство, которое впервые определило евроатлантическую интеграцию в программе деятельности как один из своих приоритетов. Мы установили для себя амбициозную цель за 5 лет достичь соответствия принципам и критериям членства в НАТО. Это не только желание правительства ... поддержка членства Украины в НАТО последовательно растет среди украинцев. То есть речь уже идет не о спонтанной реакции на российскую агрессию против Украины, а о осознанном решении», - отметил он.

Кулеба констатировал, что Украина сделала свой выбор - быть членом НАТО. «Альянс тоже сделал свой выбор, когда в решении Бухарестского саммита в 2008 году определил, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено, и Украина и НАТО вместе пройдут этот путь», - добавил вице-премьер.

«Дальнейшее развитие Военно-морских сил будет одним из общих приоритетов с Альянсом, и мы благодарны Альянсу за всю ту поддержку, которая была оказана с начала российской агрессии против Украины», - подчеркнул он.

Кулеба заметил, что «только вместе мы можем гарантировать безопасность Черного моря, укрепить Украину и обеспечить ее дальнейшее развитие как европейской демократии».

Кулеба убежден, что партнерство Украины с НАТО будет только укрепляться и будет «чрезвычайно динамичным». «Мы нужны друг другу», - резюмировал вице-премьер.