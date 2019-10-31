Украина назвала провокацией визит пропутинской организации из Крыма к президенту Чехии - заявление

Украинская сторона призвала официальных лиц Чехии не заигрывать с российскими оккупантами и их марионетками на фоне продолжающихся репрессий на полуострове.

Украина выразила решительный протест из-за приглашения на торжественный прием в Пражском граде представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", лояльной к Кремлю.

Об этом сообщается в заявлении посольства Украины в Чешской Республике.

В посольстве отметили, что рассматривают подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию российско-чешских отношений.

"Заигрывание с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму продолжает оставаться запрещенным настоящий представительский орган крымских татар - Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованиям, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению", - подчеркнули в дипучреждении.

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Украинская сторона также призвала официальных лиц и госорганы Чехии воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями.

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России.

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представителей именно пропутинской организации "Къырым бирлиги" пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одну мысль. Я не хочу этого времени назад", - сказал Овчачек.