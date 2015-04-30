Разведка США назвала боевиков "объединенными российско-сепаратистскими силами"

Новый термин на прошлой неделе утвердила американская разведка на основании все большего числа доказательств сотрудничества и совместных учений российских и сепаратистских войск на востоке Украины и их действий под совместным командованием, подконтрольным России, пишет агентство.

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При этом AP напоминает, что Госдеп США уже использовал этот термин на прошлой неделе - его употребили трижды в одном и том же заявлении о наращивании военного присутствия России на востоке Украины, сообщает ZN.UA.

Такое изменение восприятия у американской власти на события в Украине может иметь серьезные последствия для политики Вашингтона в отношении Москвы, утверждает агентство, хотя доказательства причастности России к этому конфликту были известны давно.

Так, лондонский аналитик по делам России Игорь Сутягин, чьи слова приводит AP, утверждает, что численность кадровых российских военных на востоке Украины достигла максимума в примерно 9000 человек в феврале этого года, а сейчас там находится, скорее всего, несколько сотен российских военных инструкторов.